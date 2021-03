BATAGUASSU| Mulheres são presas por obrigar menina de 16 anos a se prostituir

Dupla disse que mostraria vídeo íntimo de menina à mãe, caso não se relacionasse com homem.

Crime foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu ©Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Duas mulheres, de 26 e 29 anos, foram presas ontem (28) por exploração sexual de uma adolescente de 16 anos em Bataguassu, cidade a 335 km de Campo Grande. A mãe da menina só ficou sabendo após a dupla deixar a garota próximo da residência.





A mãe da vítima foi quem fez o boletim de ocorrência. À polícia, ela contou que na madrugada de domingo as mulheres teriam chantageado a garota em uma mensagem no celular, dizendo que se ela não fizesse um programa com um homem, mostraria um vídeo intimo à mãe.





Com medo, a menina saiu na companhia da dupla e realizou o programa por R$ 300. O dinheiro ficou com as exploradoras, segundo o site Da Hora Bataguassu.





Ambas foram presas por uma equipe da Polícia Civil. A mulher de 29 anos confessou que havia ido buscar a adolescente para a realização de programa sexual, porém a ‘amiga’ que teria enviado as ameaças à menina.





O crime foi registrado como favorecimento a prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Mirian Machado