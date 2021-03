BATAGUASSU| Em enfrentamento a Covid-19, Prefeitura determina sistema delivery para atendimento do comércio não essencial no Município

©TIAGO APOLINÁRIO

Como medida de enfrentamento a Covid-19, a Prefeitura de Bataguassu, através do Decreto Municipal nº 152/2021, de 26 de março, está mantendo apenas a modalidade delivery como a forma de atendimento do comércio não essencial no município.





O documento publicado em Diário Oficial nesta sexta-feira (26/03) determina a restrição de diversas atividades não essenciais no período de 26 de março a 04 de abril, podendo funcionar todas as atividades na modalidade delivery, sem atendimento presencial de clientes nas lojas. Desta forma, o serviço de drive thru está suspenso.





As demais restrições seguirão na íntegra o Decreto nº 15.638, de 24 de Março de 2021 imposto pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





O novo Decreto Municipal pode ser acessado através do Portal da Transparência do município neste link





ASSECOM