BATAGUASSU| Akira se reúne com secretário de Estado de Saúde e viabiliza recursos para manutenção dos leitos de Covid-19

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve ontem, dia 15 de março, em audiência com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, em Campo Grande, para solicitar apoio do Governo do Estado no que se refere a manutenção dos leitos de Covid-19. O município possui 10 leitos para atendimento de pacientes da cidade e região, sendo cinco leitos clínicos e cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Akira explicou que desde o mês de janeiro, os leitos estão sendo custeados com recursos próprios do município. “Precisamos de ajuda nesse sentido para conseguirmos manter o atendimento dos pacientes”, salientou o prefeito.





Durante a reunião, houve um acordo de que o Estado fará a liberação de recursos para pagar metade dos custos da UTI referente aos meses de janeiro até este mês de março (em torno de R$ 120 mil por mês). Com a nova habilitação dos leitos de UTI feita pelo Governo Federal, a União passará a destinar os recursos de forma integral para o custeio das alas (R$ 240 mil mês).





Presente no encontro, a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, também solicitou ao secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o envio de testes rápidos de Covid-19 para atender a população. Esteve acompanhando a reunião, a procuradora jurídica, Nadir Vilela Gaudioso.





ASSECOM