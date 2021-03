BATAGUASSU| Akira recebe desportistas da Reta A-1 que pedem cedência de prédio à Administração Municipal

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve reunido na manhã desta quarta-feira, dia 17 de março, com os membros da Associação de Futebol Amador Veteranos da Reta A-1.





Durante o encontro, segundo o prefeito, os desportistas solicitaram à administração municipal a cedência do prédio da unidade de saúde localizada no bairro da Reta A-1, que está desativado há anos.





A intenção dos atletas é utilizar o local como ponto de apoio para as competições esportivas que vierem a ser realizadas futuramente no campo de futebol do bairro. “Como o campo de futebol da Reta A-1 é próximo a unidade de saúde, os atletas nos fizeram esse pedido para utilizar o local como vestiário durante as competições, se comprometendo, inclusive em promover melhorias estruturais no local. Destaquei a eles que o pedido será analisado pela administração”, disse o prefeito.





Estiveram presentes na reunião, o secretário municipal de Administração e Fazenda, Renato Lima da Silva; o presidente da Associação de Futebol Amador Veteranos da Reta A-1, Magno Soares da Silva e o secretário municipal de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai.





VERIFICAÇÃO





Diante da demanda, Akira esteve visitando in loco a unidade de saúde. Acompanharam o prefeito o presidente da Associação de Futebol Amador Veteranos da Reta A-1, Magno Soares da Silva; e o secretário municipal de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai.













ASSECOM