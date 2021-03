BATAGUASSU| Akira pede explicações a Sanesul sobre a falta de água em bairros da Cidade

As constantes reclamações quanto a falta de água em bairros do município de Bataguassu motivaram o prefeito Akira Otsubo (MDB) a se reunir com o supervisor da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) no município, Anderson Aparecido Santos para debater mais uma vez a respeito do assunto.





Durante a reunião, que contou com a presença da secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara, o supervisor informou que realmente houve uma falha no sistema de abastecimento de água no dia 6 de março (sábado passado) devido uma bomba ter queimado, comprometendo o fornecimento de água dos clientes residentes nos bairros Jardim São João, Jardim Santo Antônio, Residencial Modelo II e Jardim Bongiovanni.





Anderson salientou que devido as reivindicações de melhorias, a Sanesul está realizando investimentos e informou que já houve o processo licitatório para a perfuração de poços no município, serviço este que deve ser realizado nos próximos dias e que irá resolver definitivamente o problema da falta de água no município.





O supervisor lembrou ainda que também está em estudo a construção de um novo reservatório de água para Bataguassu.





Akira reforçou ao supervisor que sejam feitos esforços para que a situação da falta de água seja resolvida o mais breve possível. "Recebemos essas reivindicações quanto a falta de abastecimento de água nos bairros de Bataguassu e queremos que o problema seja resolvido em definitivo o quanto antes", disse o prefeito.





ASSECOM