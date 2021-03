BATAGUASSU| Akira concede 4.52% de reposição salarial para funcionalismo público

Bataguassu é um dos poucos municípios do Estado a oferecer reposição salarial aos servidores públicos municipais este ano. Mesmo com a Lei Federal Complementar nº 173/2020, que proíbe o aumento de despesas durante a pandemia, a atual gestão comandada pelo prefeito Akira Otsubo (MDB) por entender a importância do funcionalismo público municipal aplicou 4,52% de reposição.





Nesta quarta-feira (31/03), os vencimentos dos servidores estarão disponíveis em conta para saque. Serão injetados na economia local, R$ 2.963.324,37 referente ao pagamento de 973 funcionários (quadro permanente, celetistas, conselheiros tutelares, aposentados e pensionistas).





“Temos o compromisso de valorizar o servidor público que presta um importante atendimento a nossa população. A reposição salarial é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho executado pelos servidores, garantindo seus direitos”, comenta o prefeito.





Otsubo lembra que o município também propôs a reposição no valor do vale alimentação aplicando o mesmo percentual [4,52%]. No entanto, o reajuste ainda não foi praticado devido ao entendimento adverso do Legislativo Municipal quanto ao índice que deve ser aplicado conforme a Lei nº 173/2020, que indica o IPCA como referência para esta reposição.





