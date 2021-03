Aula online é invadida e vídeo pornográfico transmitido para crianças em cidade de MS

O caso foi denunciado à polícia

Nesta sexta-feira (26), professor de Dourados, cidade a 225 quilômetros de Campo Grande, procurou a Polícia Civil após ter uma aula online invadida. O fato aconteceu na quarta-feira (24), quando aos 20 minutos de aula foram transmitidas cenas pornográficas para as crianças.





Segundo relato do professor, a aula teve início às 13h50. Aproximadamente 20 minutos depois, a sala eletrônica foi invadida e as cenas pornográficas exibidas. Ainda conforme o educador, a sala tinha aproximadamente 66 alunos, com idades entre 10 e 14 anos.





Imediatamente o professor pediu que todos os alunos saíssem da sala, mas não estava sendo correspondido, nem mesmo os comandos do computador funcionando corretamente. Após o fato, alguns pais de alunos entraram em contato com a coordenação do colégio, questionando o ocorrido e pedindo explicações do professor.





Ele esclareceu que a sala foi invadida e o fato foi comunicado ao Núcleo de Informática de Dourados e também à Secretaria de Estado de Educação. Ainda segundo o professor, isso nunca tinha acontecido nas aulas do Google Meet da escola. Por conta do constrangimento, o professor procurou a delegacia.





O caso é tratado como aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com fim de com ela praticar ato libidinoso. A polícia investiga o caso e o autor deve ser responsabilizado.