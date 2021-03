Assomasul exalta empenho dos prefeitos por MS liderar ranking de vacinação

Presidente da Assomasul, Valdir Junior ©DIVULGAÇÃO

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, amanheceu o dia nesta segunda-feira (29) parabenizando prefeitos e prefeitas pela excelente colocação do Estado no ranking de vacinação no País contra a Covid-19 (novo coronavírus).





Atualmente, Mato Grosso do Sul coloca-se em 1º lugar no ranking nacional com 9,97, segundo dados dos secretários estaduais de saúde divulgados no domingo (28) pelo consórcio de veículos de imprensa.





Valdir Júnior, que é prefeito da cidade de Nioaque, credita isso graças ao diálogo com o governo estadual durante videoconferência no último dia 15 com a participação do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, da secretária-adjunta da pasta, Christine Maymone, prefeitos e prefeitas, na qual discutiu-se estratégia de atuação no combate a doença por meio da campanha de vacinação.





“Parabéns pelo empenho e eficiência de todos, ontem MS atingiu no ranking nacional o 1° lugar, sendo o Estado que mais aplica doses de vacinas em todo o País, mas precisamos manter o foco para mantermos nosso ranking em primeiro”, comemorou Valdir Júnior, ao postar mensagem no grupo de WhatsApp dos prefeitos.





O dirigente também estendeu os cumprimentos aos chefes de gabinete dos prefeitos. “E vocês são parte fundamental desse processo ao qual conseguimos esse resultado, sempre estão nos auxiliando e sendo o elo de comunicação muito eficaz entre a Assomasul e cada município. Vamos juntos continuar nos empenhando para que MS se mantenha na liderança desse ranking”, reforçou.





Para o presidente da Assomasul, apesar da excelente colocação do Estado, a missão desafiadora continua diante da onda crescente de novas contaminações por Covid-19.





MUTIRÃO





Na semana passada, o governador Reinaldo Azambuja convocou prefeitos e secretários de saúde de todo o Estado para um mutirão de imunização, visando ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 na população de Mato Grosso do Sul,





Além do mais, o aumento do número de contaminados e mortes pelo coronavírus fez o governo e as prefeituras tomarem medidas ainda mais duras para combater a pandemia, proibindo atividades e funcionamento de serviços e empreendimentos em todo o Mato Grosso do Sul no período de 26 de março a 4 de abril, estabelecendo novo toque de recolher e determinando a instalação de barreiras sanitárias nas rodovias.









