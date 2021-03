Assomasul discute com a SES compra de vacinas e eventuais medidas restritivas

Prefeitos durante reunião na SES ©Ricardo Minela

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), se reuniram na tarde desta terça-feira (2) para tratar de novas medidas a serem tomadas a fim de impedir o avanço da Covid-19 (novo coronavírus) em Mato Grosso do Sul.





Os números são preocupantes e têm mobilizado as autoridades públicas estaduais e municipais no enfrentamento da pandemia.





Durante entrevista coletiva nesta terça, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) voltou a pedir agilidade na liberação de vacinas contra a Covid-19.





O chefe do Executivo cobrou ação do Ministério da Saúde e disse que a transmissão da doença está “violenta” e que só a ampla vacinação da população vai pôr fim à pandemia de coronavírus no país.





Na reunião, os prefeitos Dalmy Crisóstomo (Alcinópolis) e Henrique Wancura Budke (Terenos) representaram o presidente da Assomasul, Valdir Júnior, que cumpre agenda oficial em Nioaque, cidade que administra. O diretor-geral da entidade, Rogério Rosalin, também participou do encontro.

Foram discutidas duas importantes pautas com o secretário de Saúde, Geraldo Resende, e com a secretária-adjunta da pasta, Christinne Maymone: aquisição de vacinas diretamente pelos municípios, possibilidade no momento descartada devido a falta do medicamento, e possíveis medidas restritivas contra a pandemia, incluindo lockdown.





Segundo Geraldo Resende, a intenção do governador Reinaldo Azambuja é seguir a decisão tomada pelos demais estados, isso se houver consenso entre todos.





Dalmi explicou que a reunião com os técnicos da área de Saúde do governo foi muito produtiva.





“Ele (Geraldo Resende) nos informou que o governo federal baixou uma portaria proibindo a venda de todas as vacinas, de todos os laboratórios, para estados e municípios, então só pode fornecer o Ministério da Saúde”, contou o prefeito de Alcinópolis, ao transmitir o teor da reunião no grupo de WhatsApp dos prefeitos.





Durante o encontro, o secretário de Saúde sugeriu ainda que os municípios aguardassem mais um pouco para eventual tomada de posição com relação aos temas discutidos.





Ele disse que no próximo dia 8 virá até a Assomasul com a sua equipe para divulgar a atualização do programa Prosseguir e também passar informações a respeito da vacinação nos municípios.





BOLETIM





O boletim epidemiológico desta terça trouxe a confirmação de que já existem 183.105 pessoas infectadas pelo vírus em Mato Grosso do Sul. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.124 novos casos.





Desse total de casos confirmados, 8.807 pessoas estão e tratamento. 8.156 estão em casa, em isolamento. Porém, 651 precisaram de internação. 345 ocupam leitos clínicos e outras 306 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.