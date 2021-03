ARTIGO| Empregador e colaborador, somos um só negócio

Segunda-feira, dia 22 de março, iniciamos a semana com o período de feriado antecipado estabelecido via decreto Municipal, com aprovação por unanimidade na Câmara Municipal de Campo Grande por nossos vereadores.





Eu tenho recebido algumas consultas de colaboradores sobre a conduta de empresas que não irão parar suas atividades neste período.





É importante esclarecer que teremos feriado e não um lockdown. E isso não impede o funcionamento de empresas.





Apenas por força do decreto, se restringe a permissão de funcionamento para somente os seguimentos classificados como serviço essencial.





O que mais me consultam é se a empresa deve pagar hora extra para quem for trabalhar.





Por lei, sim. Em dias de feriado o colaborador tem direito de receber 100% de hora extra neste dia.





Empresa e colaborador devem negociar qual seria a melhor condição para ambos.





Agora permitam-me expressar minha opinião.





Todos estamos no mesmo barco.





E eu sei quão difícil está para muitas pessoas encontrarem uma oportunidade de emprego.





Seja você colaborador, seja você empregador, não importa. As consequências causadas pela crise sanitária, atinge a todos.





Se a empresa passar por dificuldades, você colaborador, será diretamente afetado. Se a empresa fechar, você colaborador, perde seu emprego.





Então, penso que é momento de dar-se as mãos. Empregador e colaborador devem se unir, para que juntos possam amenizar as dificuldades causadas por este mal.





Receber ou não receber hora extra, ter compensação ou não ter compensação, digo que neste momento isto não é o importante.





O que deve ser prioridade para todos, é a permanência dentro da empresa onde se está trabalhando.





Com união de todos, e com bom senso, tenho convicção que será muito mais fácil passaremos e superarmos esta dificuldade.









Por: Carlos Roboton - Relações Institucionais