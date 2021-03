ARTIGO| Acredite em Deus!

Autor: Wilson Aquino*

Muitos sabem mas não se dão conta da grandiosidade, poder e beleza do universo; que a Terra gira em torno de seu próprio eixo (rotação) a uma incrível velocidade de 1.700 km/h durante um período de 24 horas até dar a volta completa; que numa velocidade muito maior, de 107.000 km/h ela gira em torno do sol (translação), cuja volta completa dura um ano, ou seja, 365 dias. E mais: que existe um outro movimento que a Terra realiza com todo sistema solar, a uma velocidade estimada de 1 milhão de km/h com relação ao centro da galáxia.





E quando olhamos o céu e contemplamos a beleza das estrelas parecendo calmamente assentadas no firmamento, podemos sentir a força e o poder do Criador de todas essas coisas. O poder de Deus.





Não há como analisarmos a beleza e complexidade de uma simples flor ou o conjunto que forma o Universo, sem acreditarmos nessa poderosa força Divina que tudo comanda em completa harmonia.





Ouvi, certa vez, de uma experiência que fizeram com o próprio homem, que teria sido criado desde criança num ambiente paradisíaco, porém isolado de qualquer informação sobre deidade, até que um dia, ainda na adolescência do “cobaia”, ele, depois de observar atentamente o milagre do nascimento da vida de plantas e insetos, concluiu sozinho que sua existência e de tudo à sua volta, só era possível devido a uma poderosa força inteligente, invisível, que tudo vê e pela qual já nutria profunda admiração, reverência e respeito. Ou seja, ele descreveu Deus e confirmou seu amor por Ele, mesmo sem nunca ter sido informado sobre qualquer coisa a respeito de um Criador de todas as coisas.





Se procede ou não a pesquisa, o fato é que a verdade de Deus está sim no interior de toda criatura. Tanto é que, se quisermos nos converter e aceitar Seus ensinamentos e mandamentos, temos que busca-Lo em nosso interior e não em qualquer outro lugar. Quando O encontramos, Ele nos transforma em um ser humano muito melhor do que jamais fomos ou seríamos sem Ele.





Todos conhecem alguém que levava uma vida torta, muitos deles por quase uma vida inteira, e que um dia, quando encontrou Jesus Cristo, sua vida mudou completamente, de maneira natural e sem sacrifício algum. “Da água para o vinho”, como costumamos ouvir sobre mudanças assim.





Até mesmo criminosos podem receber o perdão de Deus e conquistar o direito de levar uma nova vida aqui na Terra, com bondade, honestidade e fraternidade. Nesses casos, convém ressaltar que não nos cabe julgar essas pessoas. Cabe somente a Deus! E Ele o fará, no final.





Buscar Deus enquanto vida temos, é o melhor que podemos fazer por nós mesmos e mais: por nossa geração futura. Pois seremos abençoados por essa simples atitude que tomamos agora.





Portanto, não deixe para amanhã, como muitos fazem, pois como não somos donos de nosso tempo aqui na Terra, não dá para saber se viveremos até lá. Portanto, o que quer que tenha que fazer para sua edificação espiritual, faça-o agora.





Quando deixamos tudo para o amanhã, hoje teremos apenas um monte de ‘ontens’ vazios. Viva intensamente agora e descubra em seu interior a grandiosidade do poder de Deus, que o alegra e o dignifica em cada instante da vida.





*Jornalista e Professor