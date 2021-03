Após contrair Covid-19 em janeiro, Murilo Zauith segue com tratamento em SP

Segundo familiares, ele está em plena recuperação

Vice-governador Murilo Zauith ©ARQUIVO

O vice-governador Murilo Zauith (DEM) segue com o tratamento em São Paulo, cerca de dois meses após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.





Segundo amigos que estão em contato com a família de Murilo, ele está se recuperando bem e logo estará de volta a Mato Grosso do Sul.





Ele foi diagnosticado com Covid-19 no dia 21 de janeiro, inicialmente assintomático, o que proporcionou que assumisse a Governadoria durante as férias do titular, Reinaldo Azambuja (PSDB).





Com poucos dias, porém, o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de MS), Paulo Corrêa (DEM), assumiu o comando do governo em razão de piora no quadro.





Apesar da gravidade, o vice-governador não chegou a ser intubado. O tratamento prossegue por quase dois meses devido a sintomas estendidos.





A situação é recorrente entre pacientes que contraíram coronavírus. Muitos precisam de fisioterapia respiratória e acompanhamento para se recuperarem.





Na primeira quinzena de janeiro, Murilo havia pedido demissão da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), e segue apenas como vice-governador do Estado.