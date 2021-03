ALEMS| Quatro projetos estão pautados para a sessão ordinária desta quinta-feira (4)

Os projetos serão analisados em sessão da ALEMS, realizada no plenário da Casa de Leis com participação remota da maioria dos deputados

Os deputados devem votar, na sessão ordinária desta quinta-feira (4), quatro projetos, entre os quais está uma proposta sobre multas a quem desrespeitar o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Estão pautados, ainda, dois projetos de decreto legislativo que prorrogam a ocorrência de estado de calamidade pública em municípios e um projeto de lei do Executivo relativo à habitação popular. A sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem início às 9h e é transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis.





Aprovado em segunda discussão na sessão dessa terça-feira (2), o Projeto de Lei 14/2021 , do deputado Barbosinha (DEM), está pautado para ser votado em redação final, pois recebeu uma emenda substitutiva. A proposta prevê penalidades pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, conforme plano nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.





O projeto estabelece multas que podem chegar a 2.400 Unidades Fiscais do Estado de Mato Grosso do Sul (Uferms) ou R$ 90,67 mil (considerando o valor vigente da Uferms, de R$ 37,78). Essa é a multa prevista ao agente ou servidor público imunizado em desacordo com o cronograma de vacinação. Já a pessoa que receber indevidamente a vacina poderá ser multada em 1.200 Uferms ou 45,33 mil.





Além dessa proposta, os parlamentares devem votar, em discussão única, os Projetos de Decreto Legislativo 10/2021 11/2021 , da Mesa Diretora, que prorrogaram até o dia 30 de junho a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios de Laguna Carapã e Douradina, respectivamente. Essa situação decorre da continuidade da pandemia da Covid-19.





Também está pautada a votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei 11/2021 , do Poder Executivo. A proposta autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB-MS), a regularizar, por remissão do saldo devedor, os contratos firmados entre os beneficiários e o extinto Instituto de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Previsul).





Por: Osvaldo Júnior





