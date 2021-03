ALEMS| Parlamentares devem apreciar quatro propostas na sessão desta quarta-feira (10)

Os parlamentares devem votar duas matérias do Poder Executivo. O Projeto de Lei 230/2020 altera e acrescenta dispositivo à Lei 1.963 , de 11 de junho de 1999, que cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul). O projeto insere dispositivo legal sobre a possibilidade de utilização do Fundersul para aquisição, locação e manutenção de veículos automotores destinados ao apoio operacional e fiscalizatório e de equipamentos rodoviários, voltados, exclusivamente, ao atendimento da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).