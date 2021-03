Águas Guariroba suspende atendimento presencial em lojas à partir de segunda-feira (22)

Seguindo as orientações do município e dos órgãos de saúde pública, a Águas Guariroba à partir desta segunda-feira (22), suspenderá seus atendimentos presenciais. A medida faz parte das ações de enfrentamento ao coronavírus evitando assim o risco de exposição da população ao vírus.





A concessionária orienta aos clientes que busquem os canais digitais ou teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas.





Através destes canais será disponibilizado acesso à todos os serviços, tais como: Troca de titularidade, ligação nova, solicitação de segunda via, informações de débitos, religações, dúvidas de consumo, parcelamentos, informação de vazamento e análise de consumo.





A Águas Guariroba informa que todos os serviços poderão ser tratados via atendimento remoto. Para isso, conta com as equipes de loja já em home office para reforçar os canais de atendimento.





Os canais são gratuitos:

Call center (24h): 0800 642 0115

WhatsApp (07h às 22h nos dias úteis): (67) 99123-0008

Basta que o usuário mande uma mensagem para este número, digite sua matrícula, confirme seus dados e escolha a opção de serviço desejada.





Aplicativo Águas App (versão IOS e Android): Para ter acesso aos serviços do aplicativo, é necessário apenas fazer o download gratuito na Apple Store ou Google Store. Em seguida, o cliente deve inserir a UF/Estado e o CPF do titular para buscar o serviço desejado.





Serviços Online: Disponível pelo site http://www.aguasguariroba.com.br/ . Basta inserir o CPF do titular e a matrícula e ter acesso aos serviços.





Na área operacional, os colaboradores de campo estão atuando normalmente, com exceção dos grupos de maior risco à doença, não havendo impacto nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, disponibilizados à população.





A Águas Guariroba informa que tal medida reforça seu compromisso com a população e apoio ao poder público. A concessionária conta com a compreensão de todos nesse momento em que há um grande esforço para evitar o avanço do vírus pelo país.





ASSECOM





