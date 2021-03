Advogado Mauricio Duailibi perde a luta contra o coronavírus

Advogado morreu aos 75 anos; não haverá velório em razão da pandemia

O advogado Mauricio Duailibi morreu na manhã desta quarta-feira (17), vítima do novo coronavírus (Covid-19), aos 75 anos. A informação foi comunicada pelo filho, o também advogado, Bento Duailibi, nas redes sociais.





“É com muito pesar que comunico o falecimento do meu pai, ocorrido agora pela manhã em razão da Covid-19. Vá em paz meu pai, que Gadu o receba de braços abertos”, escreveu o filho no Facebook.





De Camapuã, Duailibi dedicou 39 anos de sua vida à advocacia. Foi Procurador Jurídico do Município, Delegado da CAAMS na Subseção, representante da JUCEMS e autor de livro sobre a história de Camapuã.





Em nota, o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche lamentou o falecimento. “Pessoa que nutria profunda admiração e amizade, por ser também da colônia árabe. Mais uma perda para essa terrível doença que é a Covid”.





Presidente da Subseção Camapuã César Augusto de Souza Ávila também deixou palavras sobre o amigo. “Advogado decano de Camapuã. Pessoa muito participativa nas instituições da cidade, sendo fundador e co-fundador de várias delas, como a Maçonaria. Certamente, suas ideias e conversas farão muita falta e serão sempre lembradas. Deus possa confortar o coração de seus familiares e amigos, em especial ao seu filho nosso colega Bento Duailibi”.





Em razão da pandemia não haverá velório e o sepultamento será em Campo Grande.