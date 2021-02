Valdir Júnior participa do ato de entrega de obras do governo em Porto Murtinho

Valdir Júnior durante o ato de entrega de obras em Porto Murtinho ©Chico Ribeiro

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, participou nesta quarta-feira (10) do ato de entrega de obras do Governo em Porto Murtinho, a convite do governador Reinaldo Azambuja.





Os investimentos em obras públicas no município como parte do programa “Governo Presente” totalizam R$ 33, 3 milhões, dos quais R$ 25,2 milhões aplicados no contorno rodoviário.





Durante o ato, Valdir Júnior agradeceu ao govenador Reinaldo Azambuja e toda a sua equipe de por investir não apenas em Porto Murtinho, mas em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





O dirigente também parabenizou o prefeito da cidade, Nelson Cintra, e cumprimento os parlamentares, entre outras autoridades locais e regionais, presentes a cerimônia.





Em nome dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o dirigente exalta a parceria institucional com o Governo do Estado, o qual considera municipalista e destaca a importância da união de todos em torno do desenvolvimento econômico do Estado.





ATO





Durante o ato, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou o trevo na BR-267, que disciplinará a movimentação de caminhões no posto de triagem para 400 veículos, implantado pela iniciativa privada para atender aos terminais portuários e ao setor aduaneiro do Corredor Bioceânico. A obra custou R$ 2,5 milhões.





Ele também inaugurou a ponte de concreto construída pela Agesul na vazante II do Rio Branco, garantindo acessos à BR-267 e a MS-382 pela MS-458, ao custo de R$ 891 mil.





Bastante aplaudidos durante a cerimônia, o chefe do Executivo entregou ainda obras de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto e implantação de reservatório de 700m³ e rede de distribuição de água, investimentos da Sanesul no valor de R$ 4,8 milhões.





Além do governador e do prefeito de Porto Murtinho, participaram das entregas os secretários Eduardo Riedel (Governo), Jaime Verruck (Desenvolvimento e Produção) e Sérgio de Paula (Especial de Governo), o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, o presidente da Assembleia, Paulo Corrêa, deputados estaduais Rinaldo Modesto, Mara Caseiro e Felipe Orro e o deputado federal Vander Loubet.





Por: Willams Araújo