TRÊS LAGOAS| Prefeito e secretários se reúnem com vereadores para apresentar reforma de escolas e protocolo de segurança da volta às aulas

Acompanhado dos secretários de Infraestrutura, Adriano Barreto, e de Educação e Cultura, Ângela Brito, o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, apresentou na manhã desta quinta-feira (25), o andamento das obras da Escola Municipal Fillinto Muller e os preparativos de segurança para a volta às aulas tendo como modelo a Escola Parque São Carlos que recentemente foi contemplada com reforma e ampliação se tornando, atualmente, a maior escola de Três Lagoas.





REFORMA E AMPLIAÇÃO





Na Escola Fillinto Muller, os vereadores puderam acompanhar a finalização da ampliação das 12 salas de aula; das 2 salas administrativas, troca do piso, telhado, hidráulica e elétrica com reforma do antigo prédio.





“Estamos apresentando aos vereadores as reformas que fizemos e que daremos continuidade na nossa gestão. Um momento importante para que possam ter ciência do trabalho e do compromisso que temos com a população”, disse Angelo Guerreiro lembrando que a conquista se deve também aos vereadores que aprovaram a LDO e o PPA.





“Costumo dizer que o trabalho não está somente na indicação, mas no resultado. Parabéns a todos e gratidão por acreditarem e confiarem na nossa gestão”, disse Guerreiro.





SISTEMA DE BIOSEGURANÇA





Na Escola Parque São Carlos os vereadores puderam ver de perto como o sistema de Biossegurança funcionará com a volta às aulas. Na visita foi possível ver todos os equipamentos que serão usados no dia a dia com os alunos como termômetros, totem de álcool em gel, além da adesivagem por toda a escola para a recepção dos alunos e do kit que será distribuído - materiais escolares, uniformes, garrafas e máscaras.





Representando todos os vereadores presentes, o presidente da Câmara, Cassiano Rojas Maia parabenizou o trabalho do prefeito Angelo Guerreiro e de toda a equipe. “Pode parecer fácil quando se tem um orçamento bom, mas além disso precisa de gestão, planejamento, organização, disciplina. Devido a Pandemia, não é fácil iniciar um ano letivo em março, mesmo com uma escola pronta, uma reforma excelente, com uniformes e todo o aparato de prevenção do coronavírus. Parabéns prefeito pelo trabalho”, disse o presidente.





Ângela Brito se disse bastante emocionada ao ver o antes e depois das escolas ao longo de sua trajetória na gestão.





“Quem visitou as escolas em 2017 pode ver a precariedade das salas de aula e principalmente das cozinhas. Isso que estamos vendo hoje chama-se valorização, porque essa palavra não é empregada somente no salário, mas na qualidade de vida dos profissionais e crianças. Só tenho a agradecer ao prefeito Angelo Guerreiro por toda essa conquista”, disse a secretária Ângela Brito.





VOLTA ÀS AULAS





Sobre a volta às aulas, Ângela disse que não está sendo fácil para o prefeito, secretários e vereadores dizer que retornará às aulas, mas será preciso experimentar.





“Não é fácil, pois toda a decisão tem seu ônus e bônus, mas até agora o que tem nos impulsionado é que estamos há um ano com estas crianças fora das salas de aula. Por isso fizemos um planejamento com o aparato necessário com um protocolo de biossegurança para experimentarmos. A cada 15 dias avaliaremos se será possível fazer deste modo ou não, trazendo as crianças de forma gradativa”, disse.





Ângela afirmou ainda que “ninguém é irresponsável. Caso o perfil epidemiológico da doença em Três Lagoas suba, nós vamos recuar. Neste ano será de enfrentamento. Em alguns momentos estaremos aqui, em outros em casa, para desta forma seguirmos juntos durante todo o ano”, finalizou a secretária.





Estiveram presentes no encontro os vereadores Tonhão, Sayuri, Sargento Rodrigues, Sirlene, Jorginho do Gás, Issan Fares, Wagner Silverado, Charlene, Marisa e Nego Breno.





