TRÊS LAGOAS| Prefeito assina contratos para aquisições de fitas e aparelhos de glicemia e de máquinas pesadas

O Prefeito Angelo Guerreiro assinou, na tarde desta quarta-feira (17), contratos para realização de serviços, aquisições de equipamentos e máquinas.





Entre os contratos, três se destacam devido à importância para a saúde e para a realização de obras em Três Lagoas.





GLICOSE - Com a Indústria Química Iquego, sediada em Goiânia-GO, o contrato da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é referente à compra de fitas para medir o índice glicêmico no sangue com cessão de doação de aparelhos de Glicemia para suprir as necessidades da população e que deverão ser entregues em até 90 dias.





MÁQUINAS PESADAS - Outro contrato, assinado com a empresa ALF Equipamentos Agrícolas, com sede em Campo Grande, é para aquisição de uma pá carregadeira, um rolo compactador vibratório, um trator agrícola, grade aradora e roçadeira hidráulica. O prazo de entrega é de até 90 dias.





Para a aquisição de um rolo compactador simples, para compor a frota da Prefeitura, foi assinado contrato administrativo com a empresa Inter Diesel com sede em Palmas –TO. O prazo para entrega é de até 120 dias.





ASSECOM