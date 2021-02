TRÊS LAGOAS| Mulher de 104 anos é a primeira idosa a receber a vacina contra Coronavírus no Município

Idosos com 90 anos idade ou mais começaram a ser vacinados nesta quarta-feira (03) contra o Coronavírus em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) de Três Lagoas. Há a previsão de imunizar, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um total de 304 idosos dentro da faixa etária com a primeira dose, das duas necessárias.





Além dos idosos, que correspondem à 80% do total de 384 doses enviadas pelo Governo Federal, por meio do Mistério da Saúde (MS) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 80 (20% do total de doses) profissionais remanescentes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Três Lagoas também serão imunizados no dia de hoje.





“Após a finalização da vacinação dos profissionais da Rede Pública de Saúde, daremos início à imunização de profissionais de laboratórios privados que realizam coleta e exame para detecção de coronavírus”, explicou a secretária da pasta, Elaine Furio.





PRIMEIRA IDOSA VACINADA





Convidada pela SMS, a Adolfina Rodrigues de Oliveira, de 104 anos, moradora do bairro Santo Dumont, foi a primeira idosa a receber a dose da vacina contra Covid-19 em Três Lagoas. “Ela recebeu a dose em casa mesmo, pois não conseguia se deslocar até uma unidade de Saúde. Esse mesmo serviço será feito com todos os idosos acamados e que não consigam ir numa USF para receber a dose do imunizante”, comentou Elaine.





A primeira dose de vacina foi aplicada pela coordenadora do Setor de Imunização Municipal, Humberta Azambuja e acompanhada pela secretária de Saúde Elaine Furio, bem como pela primeira dama do Município Leide Dayane, que no ato, representou o Prefeito Angelo Guerreiro.





Após receber a vacina, Adolfina, que completará 105 anos agora em março, comentou que se sente bem e feliz por ter sido a primeira. “Estou feliz pela vacina ter chegado e tenho esperança que isso acabe logo. Acredito na vacina e sei que ela será a solução para essa pandemia”, enfatizou.





VACINAÇÃO DE IDOSOS





Devido ao quantitativo de doses recebidas e respeitando o critério de maior idade será iniciada a campanha com idosos de 90 anos ou mais. As vacinas para os idosos desta faixa etária serão ofertadas nas Unidades de Saúde da Família (USF).





“Para receber a vacina o idoso deve realizar a atualização de dados cadastrais e Cartão SUS juntamente com o seu Agente Comunitário de Saúde [ACS] de referência ou, pessoalmente, na USF”, esclareceu a diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, Larissa Linard.





Após essa atualização, o idoso será agendado (data e horário) para recebimento da dose. “Aqueles que estão acamados e não têm condições de irem à USF, uma equipe volante da SMS se encaminhará até a casa do paciente para realizar a imunização”, disse Larissa.





PROFISSIONAIS DOS LABORATÓRIOS





De acordo com o planejamento da SMS, com base no quantitativo de doses disponibilizadas pelo Governo Federal, por meio do MS e Governo do Estado, será finalizada a imunização com a primeira dose dos trabalhadores da saúde da rede SUS e, com isso, iniciado o atendimento da Rede Privada com vacinação dos profissionais dos laboratórios que colhem exames para diagnóstico de Covid-19.





CRONOGRAMA





Como o número de doses em face a demanda existente é pequeno, a SMS, de acordo com a orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e MS, está organizando para imunizar os grupos de maior risco de contágio ou aqueles que podem apresentar quadros graves da doença, como é o caso de idosos.





“A vacina está chegando aos poucos e, com isso, dificulta a organização a longo prazo. Por isso, pedimos o máximo de compreensão e colaboração da população, nós, da SMS, queremos vacinar o maior número de pessoas possível, mas dependemos do envio das doses para organização de cronograma e disponibilização das vacinas para outros grupos elencados como prioritários”, finalizou Elaine.









