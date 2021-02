TRÊS LAGOAS| Moradores do Morumbi e Carandá devem ficar atentos às obras de drenagem e pavimentação

Ao caminhar pela Cidade de Três Lagoas, principalmente nos bairros com ruas de terra, é possível notar diversas obras ocorrendo, em sua maioria, de drenagem de água pluvial, bem como pavimentação asfáltica e recapeamento. Inclusive, começou nesta quinta-feira (04) o recapeamento da Avenida Professor João Thomés no Bairro Jardim dos Ipês.





Sempre acompanhadas de perto pelo Prefeito Angelo Guerreiro, as obras, apesar de causarem um período de transtorno, são para melhoria da qualidade de vida da população. “A todos os três-lagoenses que estão tendo algum tipo de dificuldade devido às obras de drenagem, recapeamento e de pavimentação, eu peço, tenham paciência, pois é algo para o bem de todos e melhoria do seu bairro”, comentou Guerreiro.





AVENIDA JOÃO THOMES





Dando o ponta pé inicial das obras de recapeamento do Bairro Jardim dos Ipês, a Avenida Professor João Thomés, no cruzamento com a Avenida Rosário Congro, já começou a receber a nova capa asfáltica, além disso, recentemente, parte da via teve as luzes do canteiro central substituídas por LED, ação que faz parte do Plano de Modernização da Iluminação Pública da Prefeitura.





MORUMBI E CARANDÁ





O alerta de atenção ao trânsito e paciência, também vai para os moradores do Bairro Jardim Carandá e Morumbi. Após escavações para obras de drenagem, agora começa a terraplanagem para dar início a pavimentação asfáltica desses bairros que contam com obras avançadas.





RUA ANTÔNIO ESTEVAN LEAL





Guerreiro ressaltou também que na semana que vem uma obra muito importante também será iniciada. “Vamos começar o recapeamento da Rua Antônio Estevan Leal, entre Avenida Antônio Trajano dos Santos e Avenida Jari Mercante. Essa via precisa de atenção por ser de grande fluxo de veículos”, explicou.





AVENIDA JULIO FERREIRA XAVIER





Além dessas, a extensão da Avenida Júlio Ferreira Xavier – antiga Ponta Porã – após o cruzamento com a Rua Egídio Thomé, com o fim da etapa de drenagem, já tem avanço na pavimentação asfáltica da faixa contrária que, antes, era de terra. “Além disso, a avenida recebeu luzes de LED, algo que garante mais segurança aos moradores, comércios e motoristas que usam a via. A pavimentação, por sua vez, acaba com o gargalo que ocorria por te apenas um dos lados pavimentados”, enfatizou o prefeito.

