TRÊS LAGOAS| CASTRAMÓVEL realiza serviços gratuitos na Quadra Poliesportiva do Jupiá até o próximo dia 12 de março

Completando a 33ª etapa de campanha, a equipe do Castramóvel, unidade móvel de atenção à saúde animal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, informa que de hoje (16) até o dia 12 de março estará atendendo na Quadra Poliesportiva do Jupiá.





Entre os serviços gratuitos que serão prestados aos donos de animais de estimação (cães e gatos) estão: castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade, vacina Antirrábica, Vermífugo, Orientação sobre Posse Responsável, Cuidados com Animais Peçonhentos e Profilaxia de Leishmaniose.





O atendimento será realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 com agendamento de castração somente no local.





ORIENTAÇÕES





Seguindo as recomendações do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, a equipe do Castramóvel orienta as pessoas “a irem até o Castramóvel de máscara, sigam o distanciamento social e evitem aglomerações. Por isso, a importância de seguir à risca o agendamento e a pontualidade na observância dos horários pré-agendados de atendimento”, ressaltou o coordenador do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses, responsável pelo Castramóvel, médico veterinário Everton Ottoni.





DOCUMENTOS





Para fins de controle, a equipe do Castramóvel pede também cópia de documento pessoal e comprovante de residência do responsável pelo animal.





SERVIÇO





Mais informações podem ser obtidas no telefone do CCZ (3929-1803).









ASSECOM