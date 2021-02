Terça-feira de tempo instável em grande parte do Estado com máxima de 35°C

Nesta terça-feira (16) a nebulosidade continua ativa em grande parte de Mato Grosso do Sul potencializando chuva, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste, central norte e parte da região sul.





Conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), na área sul do estado a tendência é de predomínio de sol e baixa chance de chuva.





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 100% a 60% ao longo do dia, e a intensidade dos ventos será de fraca a moderada com rajadas.





Nesta terça as temperaturas poderão registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C no Estado. Para a Capital essa variação está estimada em 20°C a 28°C.









Por: Mireli Obando