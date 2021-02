Tempo firme com chuvas isoladas são esperadas para este sábado

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será típico de verão com previsão e céu claro a parcialmente nublado e com possibilidade para pancadas de chuva a partir da tarde.





Para este sábado (27) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima não se descarta a possibilidade para pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de trovoadas e raios.





A umidade relativa do ar neste dia pode variar entre 95% a 40% ao longo do dia e os ventos estarão fracos a moderados.





O Cemtec estima que as temperaturas sigam elevadas podendo variar entre 18°C a 35°C no Estado e na Capital entre 20°C a 31°C.









Por: Mireli Obando