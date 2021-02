Nota MS Premiada tem sorteio neste sábado (27)

Sorteio será neste sábado, dia 27; programa estadual já pagou mais de R$ 2,2 milhões

Com 8 dezenas geradas a cada compra e sem pagar nada a mais por isso, o Nota MS Premiada é uma oportunidade de ser premiado 28 vezes maior do que fazendo a aposta tradicional na Mega-Sena, com apenas 6 números e que custa R$ 4,50.





Além disso, ao exigir o CPF na Nota, você ajuda a combater a sonegação. O dinheiro arrecadado é utilizado em melhorias para a própria população, em investimentos em áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.





“Com o programa, o governo recupera um recurso para a população. É uma parceria do Estado com o cidadão. Exigir a nota é uma ação de cidadania muito forte. Quando você faz a compra, está pagando um imposto e o comerciante que não emite a nota está se apropriando de um recurso que não é dele”, explicou o chefe da Unidade Fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda, Amarildo Cruz.

Amarildo Cruz destaca que pedir CPF na nota é um exercício de cidadania ©Saul Schramm

A probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta de seis dezenas na maior loteria do país é de 1 em 50.062.860. Já na Nota MS Premiada é de 1 em 1.787.995. Na Mega-Sena, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Para ter as mesmas chances da premiação estadual, é preciso fazer uma aposta com 8 números na Mega-Sena, que custa R$ 126,00.





Prêmios e ganhadores





Para participar do programa estadual, basta informar o CPF na hora da compra. Não há nenhum custo. Mas o prêmio também é mais modesto: R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina. Até o momento, 35 pessoas ganharam o prêmio principal, 4.151 fizeram a quina e o programa já pagou R$ 2.209.938,44.





No primeiro sorteio, em fevereiro de 2020, duas pessoas acertaram a sena e levaram R$ 50 mil, cada. Uma delas foi Edson Alves, de Maracaju. “Eu não achei que dava para ganhar, fiquei surpreso. Mas já gastei tudo, dei o dinheiro para os meus quatro filhos, são todos adultos”, contou Alves. Ele ganhou com uma compra de R$ 10,92 no Supermercado Estrela.





Entre os contemplados, cinco acertadores da Sena e 669 da quina ainda não realizaram o cadastro. Esses ganhadores estão dentro do prazo de 90 dias estipulado por lei e ainda podem receber os prêmios. Basta acessar o portal e fazer o cadastro.





Outras 1.523 pessoas, todas ganhadoras da quina, não se cadastraram a tempo e perderam o direito a receber o prêmio. A soma dos valores chega a R$ 907.469,03. Os recursos não resgatados do programa vão para o Fundo de Habitação de Interesse Social (FEHIS), que gerencia as verbas para construção de casas populares às pessoas de baixa renda.





A premiação estadual usa o resultado do último sorteio da Mega-Sena de cada mês. Para conferir se você é um dos ganhadores, basta acessar o site https://www.notamspremiada.ms.gov.br/









Por: Paulo Fernandes, com informações de Geisy Garnes, da Sefaz