Sexta-feira típica de verão: sol, calorão e chuvas isoladas

A sexta-feira (26) será mais um dia típico de verão, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia. A estimativa é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas a tarde, que podem vir acompanhadas de raios e ventos em algumas áreas.





De ontem para hoje o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve aviso de chuva que pode ter acumulados de até 50 mm e ventos fortes que podem variar entre 40-60 km/h. O aviso vale especialmente para as regiões sul, sudoeste, centro-norte e leste do Estado.





A umidade relativa do ar pode variar entre 90% a 50% ao longo do dia e os ventos devem permanecer fraco a moderado com rajadas localizadas. Nesta sexta-feira as temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 38°C. Para a capital a variação está estimada em 21°C a 30 °C.

Depois de uma semana de bastante calor e tempo firme, as áreas de instabilidade devem voltar a ganhar força em Mato Grosso do Sul a partir de segunda-feira (1). Essa condição será estimulada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que vai trazer a umidade disponível na Região Norte para as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, provocando pancadas de chuvas, que por vezes podem ser fortes e com grande acumulados. Mesmo com o retorno das chuvas, as temperaturas devem continuar elevadas. A estimativa é de que essa condição atue pelo menos até 12 de março.









