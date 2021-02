Senador Nelsinho Trad conquista R$ 4 milhões para Agricultura de MS

Recursos são utilizados para compra de 8 motoniveladoras entregues nesta segunda pelo Governo do Estado

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu R$ 20 milhões no fim do ano passado em verba extra do Governo Federal para Agricultura de Mato Grosso do Sul. Desse valor, R$ 4 milhões já foram pagos e destinados para compra de oito motoniveladoras que foram entregues nesta manhã pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) aos pequenos produtores rurais e consórcios.





De acordo com o senador Nelsinho Trad, cinco motoniveladoras vão atender ao Governo de MS na Agesul, uma será destinada ao Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari), outra para o Cidema (Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa) e uma motoniveladora para o município de Nioaque.





No Cointa, serão contemplados os seguintes municípios: Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora.





Já no Cidema: Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Bodoquena, Camapuã, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Maracaju, Miranda, Rio Negro, Rochedo, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sidrolândia.





Além desses municípios que fazem partes dos consórcios, a Prefeitura de Nioaque, que recebeu também uma motoniveladora que vai beneficiar o assentamento da região. “Será de muita importância, lembrando que temos três mil kms de estradas vicinais”, disse o prefeito Valdir Júnior.





O senador Nelsinho Trad não pôde comparecer em Campo Grande à solenidade de entrega dessas 8 motoniveladoras e, também, de outras 20 adquiridas pelo Governo de MS com recursos próprios e federais. Mas, o parlamentar encaminhou um representante ao evento, o assessor Adilson Rodrigues (PSD), e deixou um recado em suas redes sociais. “A nossa luta por mais recursos aos pequenos produtores de MS continua! Conte comigo em Brasília pelo desenvolvimento do nosso Estado."​





