Selo da Cadeia de Fornecimento da Friboi expande auditoria para a área de Alimentos Preparados

Companhia também renovou a certificação de suas unidades in natura, incluindo as localizadas em Mato Grosso do Sul

A Friboi concluiu mais um ciclo de certificação do Selo da Cadeia de Fornecimento, a inclusão da área de Alimentos Preparados. O protocolo passou por uma revisão no ano passado, e a unidade de Cajamar (SP) se tornou a primeira desse segmento a contar com a certificação.





Todas as unidades produtivas in natura que operaram o ano completo de 2020 também renovaram o Selo, que considera avanços em bem-estar animal e boas práticas de manejo no transporte, no curral e nas instalações internas das unidades, além de classificação e tipificação da matéria-prima. Em Mato Grosso do Sul, as fábricas de Campo Grande, Anastácio, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã renovaram a certificação.





Diante da pandemia do novo coronavírus, o checklist do Selo passou por uma adaptação para que as auditorias pudessem ser realizadas remotamente. Esse trabalho ficou a cargo da certificadora SBC (Serviço Brasileiro de Certificação), e as verificações ocorreram entre os meses de agosto e dezembro.





Antes das auditorias, todas as fábricas da Friboi receberam treinamentos externos online e ao vivo sobre os temas-chave do protocolo. Ao todo, mais de 2.700 colaboradores e motoristas boiadeiros próprios e terceiros passaram pela capacitação, um aumento de mais de 600 pessoas treinadas em relação ao ano anterior. Os módulos foram ministrados pelas empresas SPT (Soluções Palestras e Treinamentos) e BEA Consultoria e Treinamento.





Para 2021, a expectativa é expandir o protocolo ainda mais e alcançar todas as unidades de Alimentos Preparados, além de aumentar o portfólio de produtos com o Selo no rótulo.





Sobre a Friboi





Líder de mercado no Brasil e com mais de cinco décadas de história, a Friboi revolucionou o segmento de proteína animal ao “descomoditizar” a carne bovina. Presente em mais de 150 países, conta com 36 unidades produtivas no país, responsáveis por produzir um dos portfólios mais completos do setor, que são comercializados sob as marcas Friboi, Reserva Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, 1953 Friboi e Swift Black. A empresa também conta com programas customizados para clientes do varejo e atacado, como o Açougue Nota 10, presente em mais de mil lojas e que segue o mesmo padrão de serviço e atendimento, garantindo a melhor exposição dos cortes, apoio na gestão e melhoria na lucratividade do lojista. Além dele, a Friboi opera o Açougue Gourmet 1953 Friboi, modelo implementado no setor supermercadista para oferecer cortes premium porcionados e embalados à escolha do consumidor. Em reconhecimento ao alto padrão de qualidade de seus produtos, a Friboi mantém importantes conquistas, como o selo “A Carne mais vendida no Brasil”, chancelado pela consultoria Nielsen.





Com foco na garantia de origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-estar animal até a entrega do produto final, a Companhia adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos. Pela frente social, a Friboi apoia o projeto Instituto Chefs Especiais há mais de oito anos e também é uma das patrocinadoras da Taça das Favelas, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e considerada a maior competição entre comunidades do mundo.





