Quinta-feira de tempo abafado e instável em Mato Grosso do Sul

As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quinta-feira (4) em Mato Grosso do Sul são de céu parcialmente nublado.





O aumento de nebulosidade ao longo do dia pode favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, condição que está associada às áreas de instabilidades de uma frente fria. Chuvas localmente fortes podem ocorrer.





A umidade relativa do ar possui variação estimada 100% a 70% no decorrer deste dia. A intensidade dos ventos pode variar de fraca a moderado com rajadas nas regiões norte, central e bolsão.





As temperaturas poderão variar entre de 20°C a 35°C, com a área do bolsão podendo ser a mais quente do dia.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu para hoje (4) alerta de potencial risco de chuva com acumulado de até 50 milímetros e ventos que podem variar entre 40 a 60 quilômetros, com possibilidade de queda de granizo. O aviso é válido para todo Estado até as 11h.





Por: Mireli Obando