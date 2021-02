Provas do vestibular da UEMS serão neste sábado (06)

As provas serão aplicadas em 16 cidades do estado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza nesta sábado (06), as provas do Processo Seletivo Vestibular UEMS 2021 (PSV-UEMS 2021), com 11.307 inscritos para as 1.101 vagas ofertadas em 14 cidades do Estado.





Para o Reitor da UEMS, professor Láercio Alves de Carvalho, a Universidade retoma seu Vestibular após 10 anos com um número muito significativo de inscritos, evidenciando a importância da instituição para o Estado de Mato Grosso do Sul “Esse quantitativo é bem representativo e demonstra a importância da UEMS para os jovens de Mato Grosso do Sul que desejam ingressar numa Universidade pública e de qualidade”, afirma.





A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão realizadas das 14h às 19h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três lagoas.





Os locais de prova do candidato já foram divulgados e podem ser conferidos aqui.





A duração total das provas será de cinco horas, já incluído o tempo destinado para o preenchimento do cartão-resposta e da folha de redação. Recomenda-se que o candidato compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões 9que será às 14h), portando somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto.





Considerando que a aplicação das provas ocorrerá no sábado, aos candidatos SABATISTAS (que são aqueles que, por convicção religiosa, guardam esse dia da semana, o sábado, ao descanso e/ou à oração), será reservada UMA SALA ESPECIAL, a ser divulgada no respectivo Edital de Local de Prova, onde aguardarão durante todo o dia, iniciando a prova após o pôr-do-sol.





Documentos de identificação





Serão aceitos somente os seguintes documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação.





Não serão aceitos como documentos de identificação: cópia do documento de identidade, ainda que autenticada em cartório, nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; reservista; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; documentos de identificação onde se lê “não alfabetizado” ou “infantil”; ou quaisquer outros não especificados no item anterior.





Normas Sanitárias de Prevenção





As provas serão realizadas com normas sanitárias de prevenção estabelecidas pelas autoridades de Mato Grosso do Sul, estadual e municipais e pelo plano de biossegurança da FAPEC e da UEMS, que são obrigatórios para segurança de todos envolvidos no certame. De acordo com o Edital, só entra e permanece nas dependências do local de realização das provas se for candidato convocado, a fim de se evitar aglomerações siga as seguintes regras:





- Distanciamento social;





- Regras de higiene pessoal (fazer adequada higienização das mãos com água e sabonete

ou preparação alcoólica a 70%) e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou

espirrar);





- Uso obrigatório de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca, não sendo permitido o acesso sem a utilização da mesma e, em complementação à máscara, será permitida a utilização de viseiras. Não será permitido o acesso do candidato que estiver utilizando a viseira (escudo facial/face shield) sem a máscara;





- Aferição da temperatura corporal: aquele que apresentar, no momento da aferição, na entrada de cada sala de prova, temperatura corporal superior a 37,8°C deverá ser encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos, atendendo às medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19, conforme os órgãos públicos reguladores, em consonância com o Plano de Biossegurança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a fim de preservar os princípios da isonomia e razoabilidade para a realização das provas. O candidato será orientado, posteriormente, a procurar assistência médica;





- Orientações determinadas por coordenadores e fiscais da FAPEC.





