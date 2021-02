Predomínio de sol e temperaturas em elevação

A semana começa com tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. O sol predomina e não há expectativa de chuva para esta segunda-feira (22).





A umidade relativa do ar neste dia pode variar entre 35% a 60%, e os ventos seguem com intensidade fraca.





As temperaturas podem registrar mínima de 18°C e a máxima de 39°C no Estado. Para a capital a variação está estimada em 22°C a 34°C.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima que as áreas de instabilidades retornam gradativamente a Mato Grosso do Sul a partir de 23 de fevereiro (terça) em forma de pancadas de chuvas especialmente à tarde. Pelo menos até dia 27 de fevereiro, essas chuvas poderão ficar concentradas na parte centro-norte do Estado onde são esperados entre 40 a 50 milímetros acumulados. Chuvas significativas são esperadas no extremo sul, que pode registrar até 70 milímetros.





Já para a primeira semana de março pode ter baixa concentração de chuva na região centro-sul onde são esperados no máximo 5 milímetros no período. As chuvas ficarão concentradas nas áreas norte e nordeste com volumes significativos que podem ser de até 80 milímetros de acumulados.





Por: Mireli Obandoa