Predomínio de sol e temperaturas em elevação

Mato Grosso do Sul inicia a semana com condições de ar abafado e temperaturas em elevação em todas as áreas.





A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta segunda-feira (8) é de tempo firme com predomínio de sol e sem expectativa de chuva para grande parte do Estado. Existe a possibilidade de chuva isolada em Cassilândia.





A umidade do ar possui variação estimada entre 85% a 35% ao longo do dia, e os ventos se mantêm fracos em todo o Estado.





Nesta segunda as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 36°C, sendo as regiões norte e pantaneira as mais quentes do dia. Para a capital a variação está estimada entre 20°C a 30°C.





O Cemtec estima que até o dia 13 de fevereiro será um período de diminuição das chuvas, com mais dias de sol e pancadas de chuvas isoladas durante a tarde. Os modelos meteorológicos mostram um acumulado de chuva significativamente mais alto entre os dias 12 e 13 no setor norte do estado onde são esperados entre 70 a 100 milímetros. Nas demais áreas, o acumulado esperado é de até 20 milímetros nesse período.





Por: Mireli Obando