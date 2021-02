Ponto-facultativo chega ao fim e serviços públicos voltam a funcionar às 13h

Com o fim do ponto facultativo de "Quarta-feira de Cinzas" às 13h de hoje, os serviços públicos prestados pelo Governo de Mato Grosso do Sul voltam a funcionar normalmente. Haverá expediente regular nas repartições públicas na tarde deste 17 de fevereiro.





As unidades do Hemosul em Campo Grande e Dourados estarão de portas abertas para atender os doadores. O atendimento segue até às 17h.





Na Capital, os postos do Fácil - que reúnem guichês da Energisa, Águas Guariroba, Sejusp e Banco do Brasil, entre outros - atenderão normalmente à tarde. A Rede Fácil possui os pontos Aero Rancho, Bosque dos Ipês, General Osório e Guaicurus





As agências do Departamento Estadual de Transito (Detran) de Campo Grande e do interior do Estado também retomarão os atendimentos a partir das 13h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500, no interior.





A Fundação do Trabalho (Funtrab) terá expediente normal, com atendimento de seguro desemprego à tarde. Busca por vagas de emprego retornam na quinta-feira (18) no período matutino.





As agências Fazendárias de Campo Grande e do interior do Estado voltam a abrir as portas para o público, sendo que a emissão de guias pode ser feita no site da Secretaria de Fazenda (Sefaz).





Na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) o atendimento ao público será retomado às 13h. Porém, o serviço Junta Digital possibilita a realização de diversos serviços através da internet a qualquer hora do dia.





Por: Bruno Chaves