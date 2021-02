PONTA PORÃ| Sem folia, município organiza esquema de fiscalização contra aglomeração no Carnaval

Município está na faixa vermelha de risco do programa Prosseguir





(Foto: Divulgação/Ponta Porã Informa)





Com alto número de leitos ocupados por pacientes com coronavírus e na faixa de vermelha do Prosseguir, a prefeitura de Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande, definiu nesta sexta-feira (12) um esquema de fiscalização na cidade para evitar descumprimento de decretos e aglomerações no período de Carnaval.





O prefeito em exercício Eduardo Campos (DEM) se reuniu com representantes da Polícia Civil, Militar e Vigilância Sanitária, para definir a maneira como atuará a força-tarefa. Foi definido que, a partir de hoje até o fim do feriado, bares, restaurantes e casas de aluguel para eventos, inclusive chácaras, devem receber um Termo de Advertência cientificando a cada um as eventuais punições para quem descumprir os Decretos Estadual e Municipal.





Conforme o decreto do Governo do Estado, municípios com alta taxa de transmissão devem permanecer com o toque de recolher das 22h às 5h, e não suspender o ponto facultativo de Carnaval. A tradicional festa de guerra d’água na fronteira foi cancelada, assim como qualquer festa que gere aglomeração em alusão à festividade. O município também terá reforço com a Operação Carnaval 2021, do Estado.





A cidade registra ocupação de 19 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo 8 moradores e 11 de municípios vizinhos.

“A preocupação está maior nos últimos dias, em razão de que muitos pacientes têm dado entrada no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto com quadros clínicos graves necessitando de internação imediata em leitos de UTI para tratamento”, informou a prefeitura em nota.