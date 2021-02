PONTA PORÃ| Hélio Peluffo faz balanço positivo da administração na Câmara Municipal e convida Vereadores a serem parceiros

Prefeito Hélio Peluffo discursou na abertura dos trabalhos do Legislativo









O Prefeito Hélio Peluffo levou sua mensagem de abertura dos trabalhos para 2021, aos Vereadores durante Sessão Ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 02/02. "E que minhas primeiras palavras sejam para saudar os homens e mulheres escolhidos livremente, pelo voto secreto e soberano, para representar a nossa gente pontaporanense no próximo quadriênio", disse.





Hélio Peluffo falou por mais de uma hora sobre saúde, covid-19, investimentos realizados e futuros, obras, infraestrutura, educação, segurança pública, administração e gestão.





O Prefeito fez questão de agradecer a parceira com aquela Casa de Leis, que proporcionou grandes investimentos como a construção de quadras de esporte das Escolas Municipais São João, Graça de Deus, Ignês Andreazza, Marcondes Pereira, 03 novas UBS, o Pontec e a reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil do Distrito de Sanga Puitã e da Escola Rural Graça de Deus.





“Nossos Professores se reinventaram, produzindo e gravando aulas e criando atividades lúdicas, de forma que conseguimos alcançar regularmente 80% dos alunos com informações via internet ou com distribuição de material”, afirmou em seu discurso.





Aos Vereadores, o Prefeito falou sobre os investimentos com recursos do FONPLATA, que garantirão obras de coleta de águas pluviais e encerrarão diversos pontos de alagamentos na área central de Ponta Porã. A linha internacional receberá grandes investimentos para sua completa revitalização. A implantação do Parque Linear da Linha Internacional terá 5.700 metros de extensão e irá do Trevo do Fortis até o Shopping China.





Os projetos desenvolvidos na área social receberam destaques, como o Fundo de Apoio à Comunidade, coordenado pela Primeira-Dama Vânia Peluffo, que realizou inúmeras oficinas de geração de renda. A parceira com a COOPORÃ, foram confeccionados 5.100 agasalhos, uniformes para programas sociais, aventais e camisetas.





Sobre infraestrutura nos bairros, Hélio Peluffo falou sobre os 559 mil metros quadrados de rus e avenidas asfaltados. Em parceria com a SANESUL, redes de esgoto e água se estendem antes da chegada do asfalto, evitando cortes no pavimento. Três pontes serão construídas para facilitar a mobilidade urbana, bem como investimento em asfalto para as regiões do Julia Cardinal, Moóca, Jardim das Rosas e adjacências, Nova Ponta Porã.





As equipes que trabalharam e, ainda trabalham no enfrentamento ao covid-19, diuturnamente, receberam especial agradecimento pela sua dedicação e persistência. A proximidade de vacinação de toda a população permitirá que aos poucos, a vida comece a voltar normal.





“Cabe aqui um agradecimento especial aos Profissionais da Saúde, verdadeiros heróis nesta batalha sem tréguas contra o covid-19. Eles estão cansados, estressados, mas persistem todos os dias na luta por cada vida”, disse Hélio Peluffo.





O Prefeito Hélio Peluffo trouxe números sobre os atendimentos realizados pela Secretaria de Assistência Social: 28 mil famílias atendidas em Ponta Porã, pela proteção básica e proteção básica especial. A humanização e capacitação dos Servidores Públicos e Técnicos faz toda a diferença na humanização ao atendimento dos mais necessitados.

Por fim, ao final da sua mensagem ao Legislativo, Hélio Peluffo agradeceu à bancada federal, ao Governador Reinaldo Azambuja e fez um convite aos Vereadores para que continuem sendo Parceiros do Executivo, na aprovação de Projetos que beneficiem Ponta Porã.













Fonte: jornalcidadepp