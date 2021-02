POLITICANDO| Por Jota Menon

COBRAS DE PERNAS





Rendeu muita curiosidade no Facebook um pequeno post deste colunista comentando que algumas cobrinhas de pernas já começam a mostrar a verdadeira faceta em Maracaju.





CURIOSOS





Não faltaram curiosos pedindo informações, inclusive no bate-papo particular, sobre de quem se tratavam as notinhas. Sinceramente, elas foram postadas para aguçar a curiosidade. Com o dia-a-dia, os curiosos vão acabar descobrindo até mesmo pelas decepções que ainda vão passar.





CHORÃO





Foi muito bom ver o deputado Daniel Silveira (PSL) pedindo perdão, desculpas e clemência durante sessão da Câmara Federal na tarde/noite de ontem (sexta-feira, 19/02), em Brasília. Nem parecia aquele machão corpulento que deu de dedo em riste na cara de uma policial civil quando estava sendo lavrado seu flagrante em uma delegacia no Rio de Janeiro.





NÃO ADIANTOU





Daniel Silveira apelou para tudo quanto foi santo e remédio, inclusive ameaçando os deputados quanto os “perigos” da “relativização da nossa imunidade parlamentar” (palavras do deputado). Mas de nada adiantou. Nada menos do que 334 deputados federais socaram a trolha no Silveira referendando a decisão do Supremo Tribunal Federal –STF – de mantê-lo preso.





APOIO DE 130





Apesar da esmagadora maioria que optou por condená-lo, antecipando uma possível cassação no Conselho de Ética, Daniel Silveira ainda teve o apoio de 130 parlamentares que, pelo jeito, têm medo de “relativizar a nossa imunidade parlamentar”. Outros três parlamentares tiram o cu da reta e ficaram em cima do muro, abstendo-se de optar pelo sim ou pelo não.





EM CASA





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) esteve mais uma vez visitando a sua terrinha querida, Maracaju. Ele veio na sexta-feira, 19/02, assinar duas importantes ordens de serviços, a da construção de um centro poliesportivo e a reforma e ampliação da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo.





ADMINISTRAÇÃO MAURÍLIO





Embora a ser iniciada na administração de Marcos Calderan (PSDB), as obras foram conquistadas pelo município no ano passado, tanto que o ginásio de esportes será construído em terreno doado pela Prefeitura Municipal durante a administração do ex-prefeito Dr. Maurílio Azambuja (MDB) que é quem assinou o termo de doação.





ADMINISTRAÇÃO MAURÍLIO (1)





Já a reforma e ampliação da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo também é um compromisso do governador Reinaldo feito com lideranças políticas do município ainda quando o Dr. Maurílio Azambuja era prefeito. Trata-se de uma obra reivindicada várias vezes pelos vereadores maracajuenses e avalizada pelo deputado estadual Felipe Orro (PSDB) que a reivindicou várias vezes no plenário da Assembleia Legislativa.





ASSEMBLEIA PRESENTE





Por falar em Assembleia de MS, mais uma vez o Poder Legislativo Estadual esteve presente em Maracaju acompanhando a comitiva do governador Reinaldo. Liderados pelo presidente da Casa, deputado Paulo Corrêa, estiveram na cidade, entre outros, os deputados Felipe Orro (PSDB), a deputada Mara Caseiro (PSDB), hoje líder no Governo no Parlamento, o deputado Gerson Claro, líder do PP, e Herculano Borges (SD).





GENTE DA CASA





Filhos de Maracaju, duas personalidades do governo estadual não poderiam faltar: o secretário de estado de Governo, Eduardo Riedel, e o subsecretário de estado de Educação, Édio Antônio Rezende de Castro, sem dúvidas os mais procurados pelo povão, depois do governador.





VIVA O PORCO!





Depois de uma semana louca em que jogamos contra Fortaleza, Coritiba e São Paulo, já vamos enfrentar o Atlético (GO) na segunda-feira e fechar o Brasileirão na quinta-feira, contra o outro Atlético, o Mineiro. Depois, dia 28, domingo da semana que vem, vamos atropelar os gaudérios lá pelos pampas gaúcho para jogarmos folgados no dia 7 e comemoramos o tetracampeonato da Copa do Brasil. Viva o Porco!