Pesquisa do Procon Estadual mostra diferença superior a 220% em preços de produtos da cesta básica

Pesquisa realizada por equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) para verificação de preços de produtos da cesta básica, detectou variação que vai de 3,72% a 222,22% no valor cobrado por alguns itens.





Como são parte da cesta básica, foram vistos também os valores para aquisição de produtos de limpeza. Nesse caso a variação ficou entre 3,55% e 112%. O levantamento foi realizado no período de 11 a 22 deste mês enfocando 211 produtos, dos quais é possível a divulgação de 146. Isto porque são divulgados, apenas os que são encontrados em, no mínimo, três dos estabelecimentos pesquisados.





O item que obteve maior variação foi fósforo Fiat Lux Pinheiro, pacote com 10 caixas e média de 40 palitos, com diferença de 222,22%. O produto é encontrado no valor de R$ 2,79 no Atacadão (avenida Coronel Antonino 3.671) e por R$ 8,99 no Extra (rua Joaquim Murtinho 3.167). Por sua vez, a menor diferença percentual (3,72%) ficou por conta da ervilha Bonduelle – lata com 300 gramas - encontrada por R$ 2,69 no Carrefour (avenida Afonso Pena 4.909) e por R$ 2,79 no Supermercado Santo Antônio (rua Vaz de Caminha 1.414).





Nos produtos de limpeza e higiene, a maior diferença de preço foi do papel higiênico folha dupla Personal com quatro unidades, com 112,00 % de diferença entre os estabelecimentos visitados. O item em questão foi encontrado no Fort Atacadista (rua Valparaíso 761/839) por R$ 3,25 e por R$ 6,89 no Legal Supermercados, (av. Albert Sabin 1.075). A menor diferença (3,55%) foi constatada no detergente líquido Girando Sol com 500 ML. O produto é encontrado no Central Atacadista (rua Fátima do Sul 121- São Jorge da Lagoa) por R$ 1,69 e no Fort Atacadista (rua Valparaíso 761/839) por R$ 1,75.





Levando-se em consideração a quantidade de produtos, o Assai (avenida Duque de Caxias 3.200 - Santo Antônio) foi que apresentou o maior número (34) com menor preço. Já a quantidade de produtos com maior preço foi encontrada no Supermercado São João (avenida Arquiteto Vila Nova Artigas – Aero Rancho).













Por: Waldemar Hozano, Procon/MS