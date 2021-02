PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeito Anízio recebe em seu gabinete o gerente da agência do Banco do Brasil de Chapadão do Sul

O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Anízio Andrade, esteve reunido na manhã desta terça-feira, dia 02 de fevereiro, com o gerente geral de agência do Banco do Brasil Eniomar de Jesus Bitencourt de Lemos e com a gerente de relacionamento, Inara Oliveira, ambos da agência de Chapadão do Sul.



Na ocasião, os funcionários vieram se apresentar ao chefe do executivo e se colocaram à disposição para atender os anseios do município de Paraíso das Águas da melhor forma possível.







ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS