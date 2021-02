Para Lira, instituições são permanentes e maiores que qualquer indivíduo

Lira: "Nossa maior missão, é ter a consciência de que nós não somos as instituições" ©Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , defendeu as instituições e afirmou que elas estão acima de qualquer indivíduo e são permanentes. Lira relembrou ainda frase célebre do ex-primeiro ministro inglês Winston Churchill que afirmava que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais.





A Câmara tem buscado uma saída para evitar desgaste entre os poderes após a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.





“Todos, na vida pública, somos transitórios. E nosso maior dever, nossa maior missão, é ter a consciência de que nós não somos as instituições. As instituições são permanentes. As instituições ficarão. Nesse sentido, não haverá nunca crise entre as instituições, sobretudo quando há a exata compreensão de que elas são maiores do que qualquer indivíduo”, disse Lira nesta quinta-feira em suas redes sociais.





Fonte: Agência Câmara de Notícias

Por: Luiz Gustavo Xavier