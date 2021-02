Para atender demandas municipais, deputado Neno Razuk faz reunião com vereadores e prefeitos do interior

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) recebeu prefeitos e vereadores de Batayporã, Paranaíba, Mundo Novo, Miranda, Novo Horizonte do Sul e Tacuru para reuniões que trataram de demandas municipais trazidas pelos representantes. Os encontros aconteceram na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) antes e após a sessão ordinária desta quarta-feira (24).





“O meu foco é atender as demandas dos municípios, o meu trabalho é conjunto com prefeitos, vereadores e principalmente com a população, pois sem eles não estaríamos aqui lutando por um Estado mais próspero. As demandas chegam até o gabinete e são bem recebidas, além de sempre estar aberto a atender as solicitações dos parceiros”, afirmou o deputado que iniciou os atendimentos com o vereador Ronan Leal (Republicanos), de Paranaíba.





O vereador veio até a Capital onde trouxe a proposta de criação de um projeto no município, para auxiliar mulheres em tratamento de câncer a adquirir renda por meio das vendas de máscaras. “Ronan apresentou um projeto excelente voltado a atender mulheres em tratamento de câncer de mama na região, além de solicitar auxílio à Santa Casa da Misericórdia. Trabalho que vamos construindo aos poucos”, destacou o parlamentar.





Novo Horizonte do Sul





A vereadora Professora Nalva (MDB) e o vice-prefeito, Giovane Donato (PSDB), de Novo Horizonte do Sul, trouxeram demandas para emendas parlamentares a APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) da cidade, além da solicitação de recursos voltado para a educação. “É uma entidade que está sempre trabalhando em prol da comunidade e dos deficientes, então nós precisamos do apoio das emendas para que esse trabalho continue”, afirmou a vereadora ao apresentar o trabalho da APAE, já reconhecido por Neno Razuk.





Miranda





A reunião teve bons rumos com a vereadora Professora Sibeli (PTB), que além de ser a primeira mulher indígena Terena do MS a ser eleita, apresentou solicitações voltadas para as aldeias indígenas na região. “Sibele trouxe o conhecimento de causas desconhecidas, apresentou demandas relacionadas a educação e esporte para as aldeias de Miranda, onde me propus a atende-las fielmente”, ressaltou Neno.





Mundo Novo, Batayporã e Tacuru





Alinhando estratégias, o deputado também recebeu o vereador Gerson, conhecido como Piscuila (PV), onde reforça o apoio com as demandas municipais vindas de Mundo Novo. Já com os vereadores Diego Ricardy (PTB) e Miguelzinho (PSL), de Batayporã, fortaleceu o apoio e recebeu as solicitações feita pelos parlamentares municipais.





O encontro com prefeito de Tacuru, Rogério Torquetti (Patriota), pontua a parceria entre o gabinete e a prefeitura do município, que irá auxiliar no recebimento e atendimento das solicitações.





ASSECOM