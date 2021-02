PANDEMIA| Em apenas 24 horas, MS registra mais de mil novos casos de coronavírus

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado (SES), revela que a pandemia está atingindo patamares, ainda, alarmantes. Em 24 horas, 1.092 exames deram positivos para o coronavírus e, com isso, já são 178.250 casos confirmados da doença em Mato Grosso do Sul.





Além disso, em apenas 24 horas cinco pessoas morreram com a doença, somando 3.246 mortes por Covid-19.“Provavelmente deve ter tido mais óbitos, mas não foram registrados devido a inconsistência no sistema oficial”, explicou a secretária-adjunta da SES, Christinne Maymone. Apenas em fevereiro, foram registrados 300 óbitos.





Das cinco mortes registradas hoje, duas foram de residentes de Miranda, um de Campo Grande, um de Dourados e um de Rio Verde de Mato Grosso do Sul. “Nossa taxa de letalidade, em MS, continua em 1,8”.





De acordo com o Boletim de hoje, 7.890 pessoas estão em tratamento em isolamento domiciliar e 509 hospitalizados, sendo que deste total, 262 estão em leitos clínicos (191 na rede pública e 71 na rede privada) e 247 em leitos de UTI, sendo 199 pelo SUS e 48 na rede privada.





Em relação à disponibilidade de leitos, 90% da disponibilidade na macrorregião de Dourados está comprometida; em Campo Grande, esse percentual subiu consideravelmente e hoje alcança 80%; 70% em Corumbá e 54% em Três Lagoas.





Vacinação





Durante a live, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ressaltou que o Estado deve receber, em curto prazo, um total de 35,7 mil doses de vacina contra o coronavírus, do Ministério da Saúde. “Vamos receber a partir de hoje 22,5 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca, a importada da Índia e vamos receber, nos próximos dias, uma remessa de vacinas oriundos do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, referente ao Instituto Butantã, 13,2 doses, da Coronavac”.





“Quanto mais rápido fizermos aplicação de vacinas, vamos salvar vidas, diminuir casos novos, internações e óbitos”, anunciou Resende.





Já atingimos 68,1% da meta da primeira vacina da fase 1, com total de 149.932 doses aplicadas, o que representa 3,85% do total de sul-mato-grossenses que devem ser imunizados.

Por: Ana Brito