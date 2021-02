PANDEMIA| Boletim desta terça-feira registra 911 novos testes positivos para Covid-19 em todo o Estado

Nesta terça-feira (16) o Boletim Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) revela aumento expressivo dos novos casos da doença. Nas últimas 24 horas 911 pessoas receberam resultados positivos para exames realizados e 18 perderam a luta contra a doença.





No total o Estado registra 171.828 casos de Covid-19 desde o início da pandemia e 3.160 vidas perdidas.





Dos cinco municípios que apresentaram mais casos novos, a Capital continua com o maior número, com 288 exames positivos. Em seguida vem a cidade de Dourados com mais 122; Três Lagoas + 61; Ponta Porã +32 e Paranhos com mais 29.





As 18 mortes aconteceram em maior número em Campo Grande – 11 pacientes; Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã perderam 2 vidas cada uma; e Dourados teve registro de uma morte.





Na Capital, um homem de 34 anos, sem comorbidades, foi a pessoa mais jovem a perder a luta contra o vírus.





A ocupação dos leitos hospitalares nas cinco macrorregiões do Estado continua alta. Dourados tem 80% de ocupação; Campo Grande 75%; Três Lagoas e Corumbá com 62%.





Estão em isolamento domiciliar 6.820 pessoas. Nos hospitais 471 estão internadas, sendo 242 em leitos clínicos e 229 em leitos de UTI.

















Por: Theresa Hilcar