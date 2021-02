Pacientes de Covid-19 em leitos de UTI ultrapassa leitos clínicos e ocupação hospitalar volta a subir

A taxa de ocupação hospitalar na macrorregião de Dourados é de 94%, a mais alta das cinco macrorregiões do Estado. De acordo com o Boletim Covid-19 deste domingo (dia 14) Campo Grande apresenta 80% de ocupação, Corumbá com 62% e Três Lagoas que subiu 10% desde ontem e hoje registra ocupação em 56%.





O Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, registrou mais 15 óbitos em 7 municípios e 396 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas.





As cinco cidades com maior número de exames positivos são: Campo Grande com +134; Dourados +69; Naviraí +31; Três Lagoas +24 e Ladário + 20.





Pacientes que perderam a vida estavam internados em sua maioria na capital (9); as cidades de Ponta Porã, Costa Rica, Nioaque, Porto Murtinho, Coxim e Deodápolis registram 1 óbito em cada uma.





Estão em isolamento domiciliar 6.452 pessoas e 468 pacientes estão internados na rede hospitalar. O número de internações em leitos de UTI ultrapassa os leitos clínicos na rede pública. São 133 em leitos clínicos e 191 em leitos de UTI. Na rede particular o número de pacientes em leitos clínicos é de 89 e UTI 55.





O número total de infectados pelo novo coronavírus no MS desde o início da Pandemia é de 170.522. Os óbitos somam a triste contagem de 3.130.





Cerca de 1.218 amostras estão em análise e 5.164 casos ainda não foram encerrados nos municípios.













Boletim SES aqui









Por: Theresa Hilcar