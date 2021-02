OPORTUNIDADES| Ação de Empregabilidade oferece 88 vagas em Campo Grande

E, neste momento é o despertar para quem busca essa recolocação no mercado de trabalho. O evento tem apoio da Faculdade Estácio de Sá, do Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude e da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercadistas.



Nesta ação de Empregabilidade estão disponíveis oportunidades de emprego, vagas oferecidas pela Rede Comper e Bate Fort, funções para:



Auxiliar de Perecíveis, Repositor Geral, Prevenção de Perdas, Auxiliar de Carga e Descarga, Conferente, Auxiliar de Armazém, Operador de Empilhadeira, Auxiliar de Armazém.



Os candidatos interessados devem comparecer na Faculdade Estácio de Sá na próxima sexta-feira, dia 12/02, das 9 horas até às 17h ( intervalo das 12h às 13h30). A orientação é para que levem caneta e apresentem currículo atualizado.



E em tempo de pandemia a recomendação é que estejam protegidos com máscara, e no local mantenham o distanciamento de 1,5m para evitar contágio da covid 19, e ainda os parceiros irão disponibilizar álcool para proteção dos candidatos.



As 88 vagas disponíveis são da Rede Comper e Bate Fort, além de salário, o colaborador terá também benefícios. Perfil do candidato acima de 18 anos. Mais detalhes abaixo.