Nego Di desabafa após eliminação recorde: 'Errei pra caramba, mas não sou esse mau-caráter que falam'

Durante participação no 'Mais Você', humorista disse que se sentiu usado por Karol Conká e relatou ameaças fora da casa: 'Meu filho hoje não está indo na escola'.

Nego Di conversa com Ana Maria Braga no "Mais Você" — Foto: Reprodução/Instagram

Após ser eliminado do "BBB21" com 98,76% - batendo recorde de rejeição em toda história do reality show --, Nego Di participou do programa "Mais Você" na manhã desta quarta-feira (17).





Em conversa com Ana Maria Braga, o humorista afirmou que foi um baque descobrir que bateu recorde na eliminação.





"Pensava que tivesse possibilidade de sair, ficar, mas nunca pensei que fosse tanto. Lá dentro a gente não tem noção de nada, só tem uma perspectiva de uma conversa que a gente está. Mas tem outros atritos e conversas na casa. Não tem pay-per-view, a gente fica meio cego de outras situações. Foi um choque, não pensei que fosse tanto [a rejeição]", lamentou o humorista.





O humorista também afirmou que passou a noite em claro após sua saída do reality.





"Essa noite foi bem complicada, não dormi, não troquei de roupa, não comi. Fiquei refletindo. É muita coisa. É doloroso escutar umas coisas, ler outras coisas, que a gente sabe que não tem a ver com seu caráter, de quem tu é. Depois de assistir alguns vídeos vi que estava no meio de pessoas que estavam seguindo o caminho errado", afirmou Nego.





Em seguida, ele teceu críticas sobre Karol Conká, com quem fazia parte de um dos grupos da casa.





"Vi uns vídeos que ela falou de quando eu saí, que ‘ele tinha falas rígidas, tinha jeito dele imponente’. Tudo o que ela descreveu era o que ela era dentro do jogo, com incrível poder de manipulação."





"Cai no grupo errado. Achei que era um bom jogador por analisar as coisas e sempre mediar situações. E ela jogou. Me senti usado pra caramba. Depois a gente vê o que as pessoas falam da gente pelas costas", lamentou.





Ele cita que tentou entrou em embate com Lumena e Karol algumas vezes por acreditar que a psicóloga "era muito radical" e "colocava gasolina" na cantora.





"Não tinha noção do quão grave era. Você decide confiar na pessoa errada. Eu achava que eu era um grande jogador, mas me senti usado, manipulado."





Saída da casa





O humorista também citou que não ficou feliz com nada do que viu desde que deixou a casa -- incluindo um vídeo em que Bill e Lucas celebram sua eliminação. E também afirmou que se sentiu "devastado" ao chegar no hotel e ligar seu celular.





"Você ver pessoas que sempre foram amigos, artistas que sempre fui fã julgando meu caráter. Pessoas fazendo campanhas, vibrando, fazendo ameaçadas de morte."





"Meu filho hoje não está indo na escola por causa disso. Acho que as pessoas não têm noção do quão cruel pode ser a internet."





"Acredito que não tenha feito nada pra ser ameaçado de morte. Fui eu mesmo de acordo com o que pude ver lá dentro. Errei pra caramba, mas não sou esse mau-caráter que as pessoas falam. Estava ali indo atrás dos meus sonhos."





"Quando cheguei no hotel, cheguei a pensar... cara, nada mais faz sentido. É como se não tivesse mais nada. Só fiquei tranquilo quando consegui falar com minha família, na verdade."





Nego afirmou ainda que tentou passar por um processo de desconstrução dentro da casa e que tentava ser compreensivo com todos os participantes.





"Acredito que todas as pessoas tem um pouco de preconceito e muita gente não admite. Vim num processo de buscar melhorar, olhar para o outro. Mudei meu jeito de fazer humor nos últimos tempos. Comecei a entender que várias piadas não cabiam mais. Ouvi de muita gente que eu estava perdendo a graça por estar mudando o posicionamento", afirmou.





Pedido de desculpas





Ao final da entrevista, Nego Di pediu desculpas para a mãe.





"Queria pedir desculpas se em algum momento decepcionei, se fiz ela sofrer com ameaças. Sou filho único de mãe solteira e provedor de tudo lá em casa. Entrei no programa com plano de sair de lá pra gente viver uma situação diferente."





"Meu filho, te amo demais. Queria também mandar um abraço pra mãe do meu filho, que me acolheu demais. E pros amigos que estão preocupados, vou ficar bem."





"Vou dar tempo de rede social, preciso entender as coisas, me reconstruir. E pedir desculpas pra galera que, de certa forma, decepcionei. Foi difícil, mas já passei por bastante coisa. Vou pra cima, vou superar."