MS recebe mais 32 mil doses da vacina contra Covid-19 e já prepara a distribuição aos municípios

A quarta remessa de vacinas chegou neste domingo e será destinada aos profissionais de saúde e idosos acima de 80 anos

A quarta remessa com 32 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegou a Mato Grosso do Sul por volta das 14h30, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Com este novo repasse, o Estado chega a 222 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, para a vacinação em 79 cidades.





A nova remessa com doses do imunizante Coronavac, produzidas pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegou em voo comercial e já foi encaminhada para Secretaria Estadual de Saúde (SES), sob escolta da Polícia Federal, onde vai ficar armazenada, para depois ser distribuída aos municípios, a partir das 5h da manhã da segunda-feira (08).





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a chegada das novas doses é mais um reforço na imunização da população e que o governo estadual está fazendo todos os esforços para que o Estado aumente o número de vacinados e assim conter a disseminação da doença.





Este novo lote vai seguir para os 79 municípios, sendo destinados para idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde. “É mais um reforço para imunização para cuidarmos da nossa população. Nós estamos preparados para fazer a distribuição das doses na mesma velocidade das outras remessas e assim contribuir para imunização, que nesta fase estão os idosos e profissionais de saúde”, descreveu.





O Estado inclusive foi destaque nacional na rapidez como fez a distribuição das doses aos 79 municípios, nas primeiras remessas, dispondo de logística eficiente para que as vacinas estivessem à disposição da população. “Desta vez não será diferente e a distribuição já deve começar nesta madrugada de domingo para segunda e assim estar amanhã nas cidades”, informou o secretário.





Na primeira remessa com 158 mil doses que chegaram ao Estado, a distribuição foi em tempo recorde, chegando aos 79 municípios em menos de 24 horas. Em uma logística normal duraria duas semanas, no entanto o governo estadual conseguiu levar os imunizantes em menos de um dia. Este trabalho eficiente colocou Mato Grosso do Sul no primeiro lugar do País na distribuição das vacinas.





Rapidez





Governador Reinaldo quer agilidade na entrega aos municípios para que imunização seja mais rápida

O governador Reinaldo Azambuja declarou que tem pressa na imunização da população do Estado, para que mais pessoas fiquem imunes a doença e assim se reduza o número de mortes e função do coronavírus. “Tenho pressa para imunizar rápido a população. Quero acelerar a base vacinal no Estado e com isso diminuir o número de pessoas infectadas e salvar vidas”.





Também reafirmou que o governo estadual tem a disposição R$ 100 milhões disponíveis para a compra de vacinas contra covid-19. “O Estado está aberto para comprar qualquer vacina que tenha registro dos organismos internacionais e também da Anvisa. O problema é que não existe vacina disponível para ser vendida a nenhum estado brasileiro”, ponderou.





Enquanto trabalha para ampliar a vacinação no Estado, o governador Reinaldo Azambuja também segue com medidas de combate e prevenção contra o vírus, como a prorrogação por mais 15 dias do “toque de recolher”, que se estende das 22h até às em todas as cidades do Estado.





Ainda reforça a necessidade da população continuar realizando as medidas de prevenção, como distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos e não participar de aglomerações. Desde o começo da pandemia em março do ano passado, o governador trabalha em conjunto com os prefeitos e autoridades sanitárias, para evitar o aumento da doença.





Vacinas





Mais 32 mil doses da CoronaVac foram entregues neste domingo ©Saul Schramm

Com a chegada da quarta remessa com 32 mil doses, Mato Grosso do Sul já recebeu 222 mil (vacinas), em quatro carregamentos enviados pelo Ministério da Saúde. A primeira (remessa) chegou no dia 18 de janeiro, com um lote de 158,7 mil doses da vacina Coronavac.





O segundo lote desembarcou no Estado em 24 de janeiro, com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. Já o terceiro lote foi chegar ao Estado em 25 de janeiro, em um reforço de mais 10,2 mil doses da Coronavac. O governo de Mato Grosso do Sul trabalha para conseguir com mais rapidez a vinda dos imunizantes.





Além da distribuição das vacinas, Mato Grosso do Sul também é destaque nacional na aplicação dos imunizantes, estando entre os primeiros colocados em todo País na vacinação, quando é feita a contagem proporcional. No último levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio do “Vacinômetro”, mostra que já foram aplicadas no Estado 71.688 doses de vacinas, o que representa o índice de 2,55% da população do Estado.





SECOM