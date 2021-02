Meteorologia prevê fim de semana de sol, calor e tempo seco

As condições estimadas pela meteorologia para o final de semana são de predomínio de sol e grande amplitude térmica, as manhãs serão de temperaturas amenas e tardes de calor em todo Estado.





Para esta sexta-feira (19) a estimativa é de céu parcialmente nublado e não há expectativa de chuva. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima as pancadas de chuva voltam a ocorrer a partir da próxima terça-feira (23).





Um dos destaques desta sexta, fica com a umidade relativa do ar que nas horas mais quentes do dia podem chegar aos 35%, índice considerado estado de observação segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A recomendação é tomar muita água para manter o corpo hidratado.





As temperaturas devem registrar mínima de 12°C e máxima de 37°C no Estado. Para a capital essa variação está estimada entre 20°C a 32°C.









Por: Mireli Obando