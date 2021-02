Mais de 100 indicações de melhorias são protocolizadas pelo vereador Delei Pinheiro

Uma semana antes de iniciar a sessão plenária na câmara municipal. O vereador e 1º secretário da casa de leis, Delei Pinheiro (PSD) já protocolizou mais de 100 cem indicações emergenciais para capital.





Também já está tramitando alguns projetos de leis, que em breve o vereador irá apresentar e justifica-los. As sessões parlamentares voltam nesta próxima quinta-feira (18).





Dentre as indicações protocolizadas está a limpeza e patrolamento para o campo de futebol localizado na Av. Senhor do Bonfim no bairro Estrela Dalva, a demanda chegou no gabinete através dos moradores e times de futebol pois, em breve terá um campeonato no local e os jogadores estão aguardando a limpeza.





Outra demanda de urgência que chegou no gabinete do vereador Delei Pinheiro (PSD), foi a limpeza e a retirada de entulhos na Rua Marcilio Dias esquina com Avenida Noroeste no bairro Vila Olinda.





O vereador já está conversando com os secretários municipais e levando as demandas para solucionar os serviços emergenciais nos bairros. “Estou indo pessoalmente falar com os secretários, temos muitas indicações para serem atendidas com emergência”, frisou Delei.





A câmara municipal está localizada na Avenida Ricardo Brandão, 1.600 no bairro Jatiuca Park. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (67) 3316-1543 ou 1544 Jatiuca Parque.





Alessandra Izaac