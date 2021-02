JBS entrega em Mato Grosso do Sul equipamento médico para acelerar testagem da Covid-19

Equipamento doado reduz em 90% o tempo para obtenção dos resultados

©DIVULGAÇÃO O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) em Campo Grande (MS) recebeu um extrator de RNA por meio do programa de responsabilidade social da JBS, Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade. O equipamento reduz em 90% o tempo necessário para obtenção dos resultados de testes PCR para detecção da Covid-19.





A JBS doou 21 extratores de RNA e 62 kits de extração para o Ministério da Saúde, que foram destinados ao Lacen de 21 unidades da federação. Os equipamentos trazem mais rapidez na testagem da doença e cada um tem a capacidade de processar 95 amostras em até quarenta minutos. O processamento manual leva, em média, duas horas e meia.





Após a pandemia, o extrator de RNA pode ser utilizado para diagnosticar doenças virais como influenza, HPV, vírus da hepatite B e C, entre outras, deixando um legado permanente para a população. Com a redução no tempo de processamento proporcionado pelo equipamento doado, a expectativa é que Mato Grosso do Sul também possa otimizar a utilização dos seus kits de coleta para exames, impedindo o risco de vencimento dos materiais.





Além de Mato Grosso do Sul, outras 20 unidades da federação foram beneficiadas: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.





Programa Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade





Por meio do programa social Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, a JBS destinou R$ 400 milhões em doações para o enfrentamento da pandemia no País. Desse total, R$ 50 milhões para a área científica, R$ 330 milhões para a saúde pública; e outros R$ 20 milhões para projetos sociais. Foram beneficiados mais de 310 municípios com as ações realizadas pela Companhia em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





