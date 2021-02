JBS doa R$ 5 milhões para fábrica de vacinas do Instituto Butantan em São Paulo

Companhia doou R$ 50 milhões em projetos científicos para prevenção e combate a covid-19 em todo o Brasil; Centro Multipropósito para Produção de Vacinas em São Paulo vai dobrar a capacidade de fabricação do Instituto

A JBS, por meio do programa de responsabilidade social da JBS, Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, doou R$ 5 milhões para o Instituto Butantan para a construção do Centro Multipropósito para Produção de Vacinas em São Paulo. A nova fábrica, que ficará pronta em setembro deste ano, terá cerca de 11 mil m² e irá dobrar a capacidade do instituto para fabricação de vacinas.





O empreendimento permitirá a produção totalmente nacional da CoronaVac, eliminando a necessidade de importação do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), matéria-prima que dá origem ao imunizante. Com a transferência de tecnologia da farmacêutica chinesa Sinovac e a ampliação das instalações, o Butantan terá capacidade estimada para produção de cerca de 100 milhões de doses por ano.





Programa Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade





Desde o início da pandemia, a JBS já investiu R$ 50 milhões em pesquisas científicas para a prevenção e combate à covid-19 no Brasil. Os investimentos da JBS já contribuíram com 39 pesquisas e projetos científicos em mais de 13 estados da federação - Ceara, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.





Em São Paulo, o Fazer o Bem Faz Bem destinou R$ 15 milhões ao fomento de pesquisas científicas de 13 instituições. Ao todo, no estado, foram doados R$ 61,7 milhões, contabilizando-se os investimentos nas três frentes do programa: Saúde, Social e Ciência, que beneficiaram mais de 53 cidades paulistas.





Por meio do programa social Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, a JBS destinou R$ 400 milhões em doações para o enfrentamento da pandemia no País. Desse total, R$ 50 milhões para a área científica, R$ 330 milhões para a saúde pública; e outros R$ 20 milhões para projetos sociais. Foram beneficiados mais de 290 municípios com as ações realizadas pela Companhia em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.





Em 2021, o Fazer o Bem Faz Bem iniciará uma nova fase de atuação com foco no voluntariado e envolverá os colaboradores das unidades de produção da JBS em mais de 100 municípios. A empresa irá destinar R$ 20 milhões nesta ação. Saiba mais em jbs.com.br/fazerobemfazbem





